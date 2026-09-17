Lola Sánchez volvió a quedar a un paso del podio en los Juegos Suramericanos

Lola Sánchez completó este jueves su segunda y última participación en los Juegos Suramericanos que se desarrollan en Santa Fe y volvió a demostrar que se encuentra entre las principales exponentes de la disciplina en la región.

La tiradora olavarriense finalizó en el cuarto puesto de la modalidad 10 metros rifle de aire individual femenino, quedando nuevamente muy cerca de alcanzar una medalla.

La definición fue sumamente cerrada y tuvo a Sánchez peleando por un lugar en el podio hasta los últimos disparos. Finalmente, la representante de Perú logró quedarse con la tercera posición y la medalla de bronce, dejando a la deportista argentina en el cuarto lugar.

Más allá de la bronca lógica por haber estado tan cerca de conseguir el objetivo, la actuación representa una nueva muestra del gran nivel que atraviesa Sánchez.

Además, Lola ya había tenido una destacada actuación en su primera presentación en estos Juegos Suramericanos, cuando también terminó cuarta en la modalidad mixta. De esta manera, cerró su participación con dos cuartos puestos y una experiencia de enorme valor de cara a sus próximos desafíos deportivos.

El título individual quedó en manos de otra representante argentina: Fernanda Russo, experimentada tiradora olímpica, volvió a subir a lo más alto del podio y consiguió su segunda medalla de oro en Santa Fe, segundo finalizó Brasil y tercero Peru.

Para Sánchez, el balance deja la satisfacción de haber competido nuevamente al máximo nivel y la certeza de que estuvo muy cerca de sumar una medalla para la delegación argentina. Dos cuartos puestos reflejan una actuación destacada y consolidan a Lola como una de las protagonistas del tiro deportivo sudamericano.

