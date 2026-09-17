La Unicen se prepara para una nueva Olimpíada Interfacultades

Entre el miércoles 7 y el sábado 10 de octubre se desarrollará en el campus universitario de Tandil la 41ª edición de las Olimpíadas Interfacultades de la Universidad Nacional del Centro para estudiantes de Tandil, Azul, Olavarría y Quequén.

En la edición 2025, que marcó las cuatro décadas del evento, se registraron alrededor de 1.400 estudiantes inscriptos distribuidos en 29 disciplinas, mientras que desde la organización se estimó que en unas 4.000 personas el movimiento total es generado alrededor de la competencia.

La edición 2026 contará con competencias de fútbol 11 masculino, futsal masculino y femenino, tenis mixto, tenis de mesa masculino y femenino, cross masculino y femenino, pádel masculino y femenino, vóleibol masculino y femenino, básquetbol masculino y femenino, ajedrez, handball masculino y femenino, hockey femenino, rugby masculino.

El programa no se limitará al deporte. La cita también tendrá un espacio destinado a las expresiones culturales con propuestas de música individual y grupal, danza individual y grupal, escritura creativa, fotografía, pintura colaborativa, teatro individual y grupal, videominuto, taller de mediación cultural y podcast.

El universo de las competencias se completará con una propuesta de e-Sports que incluirá League of Legends, Valorant, Counter Strike 2 y Fortnite. Los deportes electrónicos forman parte desde hace algunos años de las actividades vinculadas con estas olimpiadas.

Además del campus, la organización prevé utilizar otros espacios deportivos de Tandil para el desarrollo de las actividades. (Fuente: El Eco de Tandil)