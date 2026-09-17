Arbitro de Dorrego para el trascendental choque Embajadores - Racing

Embajadores y Racing (ambos comparten el liderazgo de su grupo con apenas 2 puntos, al igual que Balonpie de Bolívar) se jugarán buena parte de la clasificación este domingo cuando se enfrenten desde las 14.30 en el estadio “Tete Di Carlo” por la primera fecha de la segunda rueda del Torneo Regional Federal.

El árbitro para este compromiso no será de Olavarría, como en la primera rueda, sino de Coronel Dorrego, nativo de Punta Alta, perteneciente a la Asociación Bahiense de Arbitros: Lucas de Dios, con Blas Torres y Claudio Jaime en las bandas.

En el Parque Carlos Guerrero habrá duelo de olavarrienses a partir de las 15.30. Estudiantes tratará de abrochar una virtual clasificación a cuartos de final cuando reciba a Loma Negra, con terna de Olavarría: Nicolás Moreno, quien será asistido por Alejandro Scipioni y Florencia Salguero.

Desde las 15.30 El Fortín tendrá un mano a mano por la segunda plaza ante Argentinos de 25 de Mayo, con colegiados de Azul: Lautaro Rodríguez, con Jorge Martínez y Claudio Chaves en las bandas.