La Minga recibe la primavera con una nueva feria



Desde la asociación civil “La Minga” invitan a la comunidad de Olavarría a participar de una nueva feria que se realizará los días 18, 19 y 20 de septiembre, de 10 a 19 horas, en la plaza central (sobre las veredas de Vicente López y General Paz).



Con motivo de celebrar la llegada de la primavera, artesanos y emprendedores tendrán la posibilidad de mostrar sus productos.



Con una trayectoria de 17 años de trabajo territorial y comunitario, La Minga sigue acompañando y consolidando su espacio de encuentro entre emprendedores, manualistas y artesanos. Unidades productivas familiares que encuentran en la economía social una herramienta para generar ingresos, fortalecer sus proyectos y sostener sus hogares.



A través de sus ferias, capacitaciones y talleres promueve el trabajo local, la economía social y el desarrollo de los emprendimientos olavarrienses.



En esta nueva edición de la feria se podrán encontrar numerosos rubros: plantas, bijouterie, impresión 3D, papelería, macramé, velas, sahumerios, trabajos en yeso, madera, sublimación, cerámica, tejidos, juguetes infantiles y muchas propuestas más.



La invitación es también a los vecinos y vecinas: cada compra realizada a un emprendedor local significa acompañar un proyecto, valorar el trabajo y contribuir directamente a la economía de una familia de nuestra ciudad.

Quienes quieran participar con su emprendimiento pueden comunicarse con Patricia Bahl al 2284 612514.

