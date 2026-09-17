Desde la asociación civil “La Minga” invitan a la comunidad de Olavarría a participar de una nueva feria que se realizará los días 18, 19 y 20 de septiembre, de 10 a 19 horas, en la plaza central (sobre las veredas de Vicente López y General Paz).
Con motivo de celebrar la llegada de la primavera, artesanos y emprendedores tendrán la posibilidad de mostrar sus productos.
Con una trayectoria de 17 años de trabajo territorial y comunitario, La Minga sigue acompañando y consolidando su espacio de encuentro entre emprendedores, manualistas y artesanos. Unidades productivas familiares que encuentran en la economía social una herramienta para generar ingresos, fortalecer sus proyectos y sostener sus hogares.
A través de sus ferias, capacitaciones y talleres promueve el trabajo local, la economía social y el desarrollo de los emprendimientos olavarrienses.
En esta nueva edición de la feria se podrán encontrar numerosos rubros: plantas, bijouterie, impresión 3D, papelería, macramé, velas, sahumerios, trabajos en yeso, madera, sublimación, cerámica, tejidos, juguetes infantiles y muchas propuestas más.
La invitación es también a los vecinos y vecinas: cada compra realizada a un emprendedor local significa acompañar un proyecto, valorar el trabajo y contribuir directamente a la economía de una familia de nuestra ciudad.
Quienes quieran participar con su emprendimiento pueden comunicarse con Patricia Bahl al 2284 612514.
La Minga recibe la primavera con una nueva feria
Se llevará a cabo del 18 al 20 de septiembre, de 10 a 19, en la plaza central de Olavarría, con productos de artesanos y emprendedores locales.
Jueves, 17 de septiembre de 2026 a las 11:41
Por Redacción