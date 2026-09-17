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La Minga recibe la primavera con una nueva feria

Se llevará a cabo del 18 al 20 de septiembre, de 10 a 19, en la plaza central de Olavarría, con productos de artesanos y emprendedores locales.

Jueves, 17 de septiembre de 2026 a las 11:41

Por Redacción


Desde la asociación civil “La Minga” invitan a la comunidad de Olavarría a participar de una nueva feria que se realizará los días 18, 19 y 20 de septiembre, de 10 a 19 horas, en la plaza central (sobre las veredas de Vicente López y General Paz).

Con motivo de celebrar la llegada de la primavera, artesanos y emprendedores tendrán la posibilidad de mostrar sus productos.

Con una trayectoria de 17 años de trabajo territorial y comunitario, La Minga sigue acompañando y consolidando su espacio de encuentro entre emprendedores, manualistas y artesanos. Unidades productivas familiares que encuentran en la economía social una herramienta para generar ingresos, fortalecer sus proyectos y sostener sus hogares. 

A través de sus ferias, capacitaciones y talleres promueve el trabajo local, la economía social y el desarrollo de los emprendimientos olavarrienses.

En esta nueva edición de la feria se podrán encontrar numerosos rubros: plantas, bijouterie, impresión 3D, papelería, macramé, velas, sahumerios, trabajos en yeso, madera, sublimación, cerámica, tejidos, juguetes infantiles y muchas propuestas más.

La invitación es también a los vecinos y vecinas: cada compra realizada a un emprendedor local significa acompañar un proyecto, valorar el trabajo y contribuir directamente a la economía de una familia de nuestra ciudad.
Quienes quieran participar con su emprendimiento pueden comunicarse con Patricia Bahl al 2284 612514.
 

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