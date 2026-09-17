“No son buenas noticias para cerrar el año, pero tampoco para empezar el año que viene"

Los rectores de todas las universidades públicas alzaron sus voces en las últimas horas contra el Presupuesto Nacional 2027 enviado al Congreso por la administración que encabeza Javier Milei, que implicará -coincidieron- un golpe contra su funcionamiento y profundizará la conflictividad con el sector.
En números, el proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno contempla una partida de $7,3 billones para el funcionamiento, la inversión y los programas especiales de las universidades nacionales, monto por debajo de los $11 billones que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) calculó que necesitará para operar durante el próximo año.
“Es una profundización de lo que venimos atravesando. Año tras año venimos perdiendo presupuesto a pasos agigantados, porque cada vez que hay algún intento o indicio de recomposición es inmediatamente absorbido o superado por la inflación” manifestó Marcelo Aba, rector de la Universidad Nacional del Centro (Unicen).
“No son buenas noticias para cerrar el año, pero fundamentalmente no son buenas noticias para empezar el año que viene. Este lo vamos a terminar porque ya tenemos las previsiones hechas, pero el año que viene será nuevamente un año muy difícil y donde con este no cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que ahora queda implícito-, seguramente tendremos mayor conflictividad a nivel universitario” anticipó Aba.
Sobre la Ley de leyes de 2027 analizó que “el año próximo vamos a iniciarlo con un presupuesto que nominalmente tiene algún peso más, pero cuando uno revisa la composición en una primera mirada -porque todavía no tenemos las distribuciones hechas y también allí siempre hay alguna sorpresa- nos encontramos con que prácticamente los cambios en el presupuesto 26 a 27 tienen que ver con los incrementos salariales que ha habido durante este año, de manera que otra vez vamos a pasar de diciembre a enero prácticamente con el mismo presupuesto, tanto en salario como en funcionamiento”.
Aba identificó esas “sorpresas” cuando llegan las partidas, encubiertas en la letra chica: “Este año fue que nos incluyeron un aumento de las cargas sociales de los trabajadores, que para nosotros fue un impacto durísimo y no tuvimos un centavo de acontecimiento y eso ni siquiera aparece en el Presupuesto como que se hizo ese cambio de transferencias”.
El rector de la Unicen no tuvo dudas en considerar que el Presupuesto 2027 implicará una profundización de un modelo que ha derivado en importantes niveles de conflictividad desde el 10 de diciembre de 2023.
“Este modelo no cree en la universidad, no cree en la ciencia, no apoya a los discapacitados. Cuando uno mira lo que tiene que ver con la generación de conocimiento -CNEA, CONAE, INTA, INTI-, todos atravesando situaciones que empiezan a tener visos de terminalidad. Uno sostiene, uno trata de generar algún recurso para poder seguir teniendo el sistema funcionando, pero ya cuando se empieza a afectar lo que nosotros llamamos el inciso 1, que es la partida para salarios, allí todo se complica”.
“Entendemos que molesta al sector universitario porque es de los pocos que ha logrado movilizaciones tan masivas. Nosotros tenemos una forma de explicarlo, ya desde hace un par de años decimos que nos atacaron de entrada con una motosierra para ver si lograban talarnos de base, no lo lograron porque la sociedad con su acompañamiento desde aquella primera gran marcha hizo que tuvieran que retroceder en ese intento, y desde ese momento decimos ‘no nos pudieron talar, nos van a secar por falta de riego’. De una manera figurada es lo que está ocurriendo” enfatizó.
El rector de Unicen sostuvo también que el Gobierno nacional va en camino a una profecía autocumplida. Recordó que se empezó acusando que en la universidad no se produce, no se trabaja, no se avanza. “Todo sabíamos que era mentira. Algún día la Universidad va a empezar a trabajar cada vez menos, a rendir cada vez menos con su comunidad y tendrán motivos para hacer lo que tenían en sus planes” especuló.
“Asistimos muy claramente a la puesta sobre la mesa de un país sin ciencia, sin educación universitaria pública y eso es lisa y llanamente un país sin soberanía. Un país que depende de algo que ya ha quedado absolutamente fuera de cualquier consideración, que es el famoso derrame” advirtió.
Aba vislumbró un futuro en el que “habrá quienes produzcan ese conocimiento y nosotros lo vamos a recibir por simplemente estar esperándolo debajo y la vida durante siglos ha demostrado que nadie derrama nada y que todos cobran por todo. Entonces Argentina pasará a ser un país dependiente que tendrá que ir entregando a partir de perder su soberanía recursos -tierras, agua, lo que sea- para poder seguir subsistiendo”.
Destacó que a partir de la Universidad pública la Argentina ha sido líder en desarrollo científico en medicina, satélites, energía atómica, entre otros. "Eso va camino a perderse" lamentó.
Para el rector de la Unicen hay de donde sacar recursos y dio como ejemplo que unicornios a nivel mundial, como Mercado Libre, siguen estando exentos de una carga impositiva por una ley de promoción creada para pequeñas empresas que tratan de desarrollarse.
“Habría de dónde obtener recursos sin hacer ninguna cosa extraña, simplemente haciendo lo que la lógica dice. No puede ser que alguien que está trabajando a nivel mundial en nuestro país siga teniendo exenciones impositivas para desarrollarse. Con cobrar esos impuestos se resolvería buena parte del problema universitario y alguno más. Entonces no se trata de aumentar impuestos a nadie, sino de que paguemos todos, así como nosotros pagamos nuestros impuestos con cada factura que nos llega o con cada compra que hacemos” planteó.
“La casta terminó siendo el pueblo y no las grandes corporaciones” sentenció Aba.