UROBA ganó la Copa de Plata en el M16 Desarrollo con presencia “albinegra”

La UROBA cerró su participación en la competencia disputada en Junín con la obtención de la Copa de Plata y en el plantel M16 hubo presencia “albinegra”.



Felipe Montini, Juan Ignacio Castillo, Agustín Díaz, Valentín Ramallo, Eugenio Peruzzo y Donatto Di Julio fueron convocados para integrar el seleccionado que participó del torneo organizado por la Unión Argentina de Rugby que se desarrolló durante el viernes y domingo en las instalaciones de Los Miuras de Junín.



UROBA integró la zona campeonato junto a Córdoba y Mar del Plata. En su primera jornada, disputada el viernes, el seleccionado del Oeste comenzó con una importante victoria ante Córdoba por 12-6. Más tarde, en su segunda presentación, cayó ante Mar del Plata por 24-0, resultado que lo ubicó en el tercer lugar de su grupo y lo llevó a disputar la Copa de Plata.



Ya el domingo, UROBA tuvo una gran jornada para cerrar su participación en el certamen. En la semifinal de la Copa de Plata se enfrentó con Andina y consiguió imponerse por 17-7, resultado que le permitió avanzar al encuentro definitorio por el quinto puesto.



En la final de la Copa de Plata, el seleccionado de UROBA volvió a mostrar una muy buena versión y derrotó a Cuyo por 33-19. Se quedó con la Copa de Plata y finalizó en el quinto puesto de la clasificación general.

