Los Gauchos Peregrinos y la Virgen ya están camino a la Basílica de Luján

Cuando hace 16 años Claudio Marcos montaba en su caballo hacia la Basílica de Luján desde el cruce de la calle San Martín y el Paseo “Jesús Mendía” (que todavía no se llamaba Paseo “Jesús Mendía”), Juancito Falabella aún no había nacido.

Son los dos extremos generaciones de una nueva manifestación de fe de los Gauchos Peregrinos que -como viene sucediendo desde 1989- salieron este miércoles poco antes de las 9 de la mañana hacia la casa de la Patrona de la Argentina, adonde llegarán en 10 días luego de cabalgar por caminos de media provincia de Buenos Aires.

Desde las 7.30 familiares y amigos esperaban la llegada de la tropilla frente a la Iglesia San José, donde ya estaba ubicada en el atrio la imagen de la Virgen que guiará su recorrido.

La ceremonia arrancó alrededor de las 8.15 y siguió la liturgia de todos los años: las palabras iniciales del padre Briscioli recordaron que la peregrinación se da en un año muy especial, que también tendrá en Luján al Papa León dentro de un par de meses.

Se procedió minutos después a la bendición de los jinetes, entrega de medallas que empezó con los más experimentados y terminó con Juancito Falabella (en la ovación de la mañana), discurso de despedida a cargo del intendente municipal Maximiliano Wesner y -tras la foto oficial- dos peregrinos se encargaron de transportar la imagen de la Virgen desde el atrio de la Iglesia San José hasta la volanta que, conducida por Carlos Gargaglione y al tañer de las campanas comenzó recorrer a las 8.50 el camino hacia Luján.

El de 16 y el de 15

“Siempre fui a agradecer por tener trabajo, salud y todas esas cosas. Nunca fui a pedir por algo” contó Claudio Marcos, quien afrontó su primera peregrinación hace 16 años.

“En el camino todo es muy lindo. Uno se da cuenta de los valores que tiene la gente, cómo nos atiende, pero el momento más emocionante siempre es cuando llegamos a la Basílica” confesó.

“Son 12 días contando historias, anécdotas, chistes, esto, lo otro y así se van pasando. Mucho mate y mucha comida” admitió Claudio, con una sonrisa.

Recordó con ojos vidriosos que su inicio fue la primera vez que ya no estaba el Padre Jesús Mendía. “Salimos desde acá con una perra que nos siguió hasta Luján y en una misa que se celebró en Saladillo empezamos con la vela blanca y cuando terminó de arder era celeste. Quedó eso como un mensaje del padre. No sé cómo explicarlo, pero me quedó grabado para siempre” recordó.

Pidió, como deseo colectivo, que les permitan llegar con la volanta hasta la Basílica. “Es lo más emocionante que tenemos después de 10 días andando con todos los compañeros” resaltó.

Cerca suyo Juancito Falabella estaba recibiendo las primeras despedidas de sus familiares. “Es una tradición familiar hacer esta peregrinación. Arrancó mi abuelo, después siguió mi viejo y ahora me toca a mí” dijo.

Pidió “pasarla bien y que todo salga bien” y lamentó que no pudieran estar en la despedida sus compañeros del Instituto Privado Sierras Bayas, que “me habían prometido venir, pero no pudieron”.

Estarán pendientes, como tantos los han estado desde hace casi 40 años y lo seguirán estando por muchos más.