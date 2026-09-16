Preocupa la vuelta de la fiebre aftosa ante políticas desreguladoras

Pablo Ginestet, presidente de Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), se mostró preocupado por el posible regreso de la fiebre aftosa como consecuencia de las políticas desregulatorias impulsadas desde el Gobierno nacional.

El dirigente agropecuario se hizo presente en Bolívar el pasado domingo para la muestra ganadera de la 97ª Exposición Rural que se celebra en aquella ciudad y en diálogo con el diario “La Mañana” no ocultó su preocupación por las nuevas reglamentaciones de SENASA en cuanto a la vacunación contra fiebre aftosa, que según sus afirmaciones representarían un paso atrás muy importante.

“Se nota una contradicción frente a lo que el presidente Milei siempre dice, en relación a no volver hacia políticas fracasadas. Ahora tenemos a SENASA intentado implementar un plan que ya probamos y fracasó. Y por eso se puso en marcha el programa que hasta ahora tenemos vigente, que tendrá cosas para mejorar, pero que ha sido eficiente” valoró.

“Parece un capricho y una intención de hacer algo sin escuchar a los que saben. En estas cuestiones sanitarias, el error que pueda cometerse ahora verá sus consecuencias dentro de dos o tres años. Tenemos que acordarnos de todos los problemas que tuvimos por no poder controlar la aftosa, enfermedad que está reapareciendo en algunos países del mundo” advirtió.

“Hemos luchado mucho para tener este estatus sanitario, tenemos mercados, tenemos buenos precios y buena estabilidad económica para desarrollarnos. Sería un gran error que, por el afán de desregular porque sí y apelando a un criterio de libertad de contratación que ya sabemos que no funcionó, perdamos esta oportunidad” reflexionó.