Primer triunfo de Colonias y Cerros en Torneo “Juan Domingo Marinangeli”

El certamen organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría jugó otro de los duelos de la 6° fecha y en el “Tete Di Carlo”, Colonias y Cerros fue local y ganó.

El “Tricolor” derrotó 1 a 0 a Embajadores en el césped sintético del Tete Di Carlo y sumó su primer festejo en la competencia.

El único gol del equipo dirigido por Martín Aguirre fue obra de Rafael Valeiras.

La fecha tendrá “Clásico del Riel” en la noche del miércoles en lo que debía ser el cierre de la programación, pero la suspensión del duelo entre Loma Negra y San Martín aún no tiene fecha de reprogramación.