Los gauchos emprenden una nueva peregrinación

Este año, la agrupación de gauchos peregrinos de la parroquia “San José” realizará su peregrinación número 35 hacia la Basílica de Luján.
Los gauchos partirán el miércoles 16 a las 8 horas, y como cada año, serán despedidos en el Paseo Jesús Mendía por familiares, allegados y autoridades municipales.
A caballo concretarán un recorrido de casi 10 días por distintas localidades hasta arribar, el viernes 25, a la ciudad de Luján.
Ya están disponibles en la parroquia San José los cuadernos para que cada vecino que lo desee pueda escribir sus intenciones, las cuales llegarán a la Basílica.
Desde la agrupación dieron a conocer el cronograma con el recorrido previsto:
-Miércoles 16: Olavarría - Escuela 62 C. Belgrano - Crotto
-Jueves 17: Crotto - Tapalqué
-Viernes 18: Tapalqué - Alvear
-Sábado 19: Alvear - Micheu - Saladillo
-Domingo 20: Saladillo - Del Carril
-Lunes 21: Del Carril - Roque Pérez
-Martes 22: Roque Pérez - Estación La Concepción
-Miércoles 23: Estancia La Concepción - Navarro
-Jueves 24: Navarro - Las Violetas
-Viernes 25: Las Violetas - Luján
-Sábado 26: misa para los peregrinos en la Basílica de Luján
-Domingo 27: desfile de agrupaciones tradicionalistas frente a la Basílica de Luján.