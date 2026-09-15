Joaquín Stular: “Es importante convertir, te da confianza y aporta al equipo”

Estudiantes tuvo una tarde contundente en el Parque Carlos Guerrero el pasado domingo y se quedó con una clara victoria en la continuidad de la Zona 7 de la Región Pampeana Sur que organiza el Consejo Federal.

Uno de los grandes protagonistas de la jornada fue Joaquín Stular, quien volvió a convertir y se transformó en una de las figuras del equipo conducido por Mauricio Peralta. Tras el encuentro, el centrodelantero analizó la diferencia conseguida y aseguró que el resultado no lo sorprendió.

“El Fortín un gran equipo, con muy buenos jugadores, pero nosotros tenemos nuestras armas, tenemos muy buenos jugadores y nos pudimos imponer”, sostuvo el delantero para confirmar que la goleada no fue una sorpresa, sino producto del trabajo.

En lo personal, el atacante volvió a tener una jornada importante y se transformó en el goleador del partido anotando en todas las presentaciones del “Bata”:

“Es importante convertir para los delanteros, obviamente. Jugás con otra confianza, otra soltura y aportamos al equipo, que es lo más importante”, señaló Stular.

El triunfo también sirvió para ratificar el buen comienzo de Estudiantes en el certamen. El equipo suma tres presentaciones y se mantiene como uno de los protagonistas de una zona que tiene a los equipos olavarrienses disputando cada punto.

“La mayoría del plantel venimos trabajando ya hace un par de temporadas. En lo personal, este es mi segundo año, así que la idea de Mauricio (Peralta) la entiendo un poco más. Los chicos nuevos que se sumaron también están desde el principio de año, así que ya tenemos bastantes partidos juntos y estamos muy cómodos”, explicó sobre las razones de este buen arranque.

Estudiantes resolvió gran parte del partido durante el primer tiempo. A los 35 minutos ya ganaba 3-0 y había conseguido sacar una diferencia prácticamente decisiva. En el complemento, en cambio, el equipo bajó la intensidad de la presión, retrocedió algunos metros y le cedió mayor protagonismo a El Fortín.

Stular explicó que esa situación no estuvo dentro de la planificación inicial, aunque reconoció el mérito del rival.

“La idea no era entregarles la pelota. El rival también juega y, con los buenos jugadores que tiene, nos hicieron retroceder un poco hacia nuestro arco. Hay que pasar el sofocón y defenderse. Es algo para lo que también estamos preparados y trabajamos”, sentenció.