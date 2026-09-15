Choque entre cuatro camiones en la Ruta 51: dos muertos y un desaparecido

Un gravísimo accidente se registró este martes en el sector del puente ubicado entre Saladillo y 25 de Mayo, donde se produjo una violenta colisión que habría involucrado a cuatro camiones. Según las primeras informaciones como consecuencia del impacto habría dos personas fallecidas, una herida y otra que se encontraría desaparecida.

Uno de los camiones involucrados habría terminado cayendo al arroyo que se encuentra debajo del puente, situación que obligó a desplegar un importante operativo de emergencia y rescate en el lugar.

Personal de las fuerzas de seguridad, equipos de emergencia y rescatistas trabajan en la zona, mientras se llevan adelante las tareas para asistir a las personas involucradas y establecer con precisión la mecánica del siniestro.

El accidente se produjo en el límite entre los partidos de Saladillo y 25 de Mayo. Las circunstancias que originaron el choque todavía no fueron establecidas oficialmente y se aguarda información de las autoridades para confirmar la cantidad de víctimas y el estado de las personas involucradas.

Fuente: Noticias Las Flores