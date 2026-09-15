Copa Libertadores: Platense quedó eliminado

Platense estuvo cerca de hacer historia en la máxima cita continental, pero a pesar de la victoria no le alcanzó para la clasificación a Semifinales.

El “Calamar” se impuso 2 a 1 a Fluminense en Vicente López, pero no le alcanzó y se despidió de la Copa Libertadores. Fue 3 a 2 en el global para el elenco brasilero.

Los goles de Mainero y Sepúlveda en la primera parte ilusionaron al representante argentino, pero Canobbio descontó iniciado el complemento y terminó la participación del equipo de Martín Palermo en la Copa Libertadores.

Mateo Mendía fue titular y completó los 90 minutos en una actuación que finalizó con aplauso generalizado del colmado estadio ante una actuación histórica del “Marrón”.