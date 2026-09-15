Fútbol Local: DT de Espigas denunció una agresión

No había arrancado bien la jornada del último lunes en el estadio central del Parque Guerrero y tampoco mejoró con el correr de las horas, ya que hubo incidentes finalizado el duelo correspondiente a la 6° fecha del certamen organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría.

Espigas se impuso por 2 a 0 ante Estudiantes para sumar por primera vez de a tres en la competencia, pero una vez finalizado el partido se registraron algunos incidentes que derivaron en una denuncia policial.

De acuerdo con lo manifestado por el entrenador del conjunto chacarero, Pablo Burghini, una vez concluido el encuentro y mientras se retiraba del estadio, recibió un golpe en la zona de la garganta por parte de un integrante del cuerpo técnico de Estudiantes.

Según relató el propio entrenador, en el momento no le dio mayor importancia a la situación, pero con el transcurso de las horas comenzó a sentirse mal como consecuencia del impacto recibido y decidió concurrir a un centro médico, donde fue atendido por el profesional de guardia y recibió medicación.

Luego de la atención médica, Burghini tomó la decisión de radicar una denuncia penal por la agresión en la Comisaría Primera y confirmó que se acercará a la Liga de Fútbol para poder registrar la situación en la entidad reguladora de la actividad.