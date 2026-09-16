Atletas de Olavarría compitieron en The Hybrid Race Argentina

Representantes de diferentes gimnasios de la Ciudad de presentaron en la 5° edición de la competencia de fitness y running que reunió a un importante número de participantes de todo el país.

The Hybrid Race es la competencia de entrenamiento híbrido y de fitness que combina running con ocho estaciones de ejercicios funcionales de fuerza y resistencia que en Argentina tuvo lugar en el Parque Olímpico de la Juventud y fue con presencia olavarriense.

Atletas de CB Running, Punto Burghini y CF7400 que logró subirse a lo más alto del podio en el circuito que tuvo tramos de running separados por 8 estaciones de fuerza, resistencia y coordinación.