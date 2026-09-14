La directora de Cultura y Educación de la Provincia estuvo en Olavarría

El intendente Maximiliano Wesner recibió en el inicio de la tarde de este lunes a la directora general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Flavia Terigi, quien arribó a la ciudad para participar del 4º Congreso Educativo Regional que se desarrolla durante la presente semana en Olavarría.

El encuentro se concretó en la sala de reuniones del Palacio Municipal, donde se contó además con la presencia del Consejero General de Educación César Valicenti, la senadora provincial Evelyn Díaz, la Jefa Distrital de Eduación Marta Casanella, la Jefa Diegep Regional Romina Altafini y el Jefe Distrital Julio Benítez.

En la oportunidad, se llevó adelante una mesa de trabajo destinada a abordar distintos aspectos vinculados con la educación en el ámbito local y regional, además de fortalecer los canales de articulación y trabajo conjunto entre el Municipio y el Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Tras la reunión, el intendente y la funcionaria provincial recorrieron las instalaciones del Centro Cultural Municipal San José, donde tomaron contacto con las distintas muestras, propuestas y actividades que se desarrollan en el marco del Congreso que este lunes tuvo su jornada inaugural en horas de la mañana en el Salón Rivadavia.

Se destacó que la presencia de Terigi en Olavarría se inscribe en la continuidad una agenda de trabajo que desde el Municipio se mantiene con la provincia de Buenos Aires.

En ese marco, se puso en valor el rol de nuestro distrito para poder recibir durante esta semana a referentes, docentes, estudiantes e integrantes de la comunidad educativa de distintos puntos de la región, con el objetivo de generar espacios de intercambio, reflexión y construcción colectiva en torno a los desafíos actuales de la educación.