Marcos Risso jugará Liga Argentina y empezó la pretemporada

Marcos Risso jugará la venidera temporada en la Liga Argentina y en la jornada de este lunes, comenzó con los entrenamientos junto al plantel de Riachuelo.

El plantel de Riachuelo que disolvió su fusión consiguió los avales para ser parte de la segunda categoría del básquet del argentino y con la confirmación de su participación, también se oficializaron los refuerzos que incluyen al olavarriense Marcos Risso.

El representativo riojano inició la pretemporada con su entrenador Pablo Pereyro al mando del equipo y los directivos de la entidad dando la bienvenida.

La primera práctica se llevó a cabo en el Polideportivo Evita y allí dijo presente el ex Racing que se sumó como una de las caras nuevas.