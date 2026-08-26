Invitan a una jornada sobre alfabetización en La Plata

El sábado 12 de septiembre se realizará en La Plata un encuentro para avanzar en la implementación del Dispositivo de Acompañamiento, Liderazgo y Educación (Dale).

La jornada contará con dos paneles. El primero se denomina “Apuntes para transformar la realidad educativa en PBA” y participarán el senador nacional por la UCR Maximiliano Abad, Sofía Naidenoff, ministra de educación, ciencia y tecnología de Chaco, Florencia Salvarezza, especialista en lingüística y directora del Instituto de Neurociencias y Educación de la Fundación en INECO y Damián Fió, Licenciado en Ciencias Políticas.

El otro panel se titula “Territorio y experiencia docente” y estará integrado por María Belén Malaisi, Inspectora y legisladora mandato cumplido, Cristian Quillotay, docente de nivel secundario y Matías García, abogado y docente.

La apertura del encuentro estará a cargo de Nicolas Bonino, consejero general de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.