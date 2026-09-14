Informacion General

El Museo de las Ciencias será sede de la Noche Internacional de Observación de la Luna

La actividad se realizará el sábado 19 de septiembre a las 19:30 horas en las instalaciones del Museo de las Ciencias “Ing. Rita Toniutti”, en el Polo Educativo y Recreativo “La Máxima”. La propuesta es abierta a toda la comunidad.

Lunes, 14 de septiembre de 2026 a las 16:09

Por Redacción

 

El Museo de las Ciencias “Ing. Rita Toniutti”, invita a toda la comunidad a participar de la Noche Internacional de Observación de la Luna, una propuesta que se llevará a cabo este sábado 19 de septiembre a las 19:30 horas en las instalaciones del museo, dentro del Polo Educativo y Recreativo “La Máxima”.

 

El Museo de las Ciencias será uno de los tantos puntos en todo el mundo conectados en simultáneo para contemplar nuestro satélite natural. La jornada comenzará con una charla para toda la familia y continuará con una observación del cielo guiada.

 

La actividad es gratuita y abierta a todo público. No se requiere inscripción previa. Cabe aclarar que la misma está sujeta a las condiciones climáticas.