En Olavarría, la mayoría de los emprendedores son mujeres

El Municipio publicó los resultados del relevamiento de Emprendedores y Trabajadores de la Economía Popular en base a 374 respuestas que fueron analizadas.

Aunque el registro sigue abierto, los datos reunidos ya permiten conocer el universo de los emprendedores en la Ciudad y localidades.

Los datos publicados fueron tomados entre abril de 2024 a diciembre de 2025.

Sobre la edad de los emprendedores, un 29,8% tiene entre 22 y 35 años; un 25,3% entre 36 y 45 años y un 22,2% entre 46 y 55 años.

Respecto al género, el 85% son mujeres y 14,8% varones y el 0,3% no binario.

El informe muestra que un 78,2% de los emprendedores se encuentra en la Ciudad cabecera y el resto en las localidades, donde hay una distribución equitativa.

En materia de educación, el 34,5% tiene el secundario completo, el 18,7%el terciario completo y el 10,9% secundario incompleto.

La Economía Popular está compuesta mayormente por unidades productivas individuales (85,8%) y un pequeño porcentaje lo hace de manera colectiva (14,2%).

Respecto al espacio físico, el relevamiento muestra que las actividades productivas se realizan, en un casi 70%, en los domicilios particulares.

Se revela también que los niveles de registración impositiva son bajos, lo que tiene un impacto directo en la posibilidad de realizar aportes jubilatorios.

Consultados sobre la actividad preponderante, un 39,6% corresponde a comercio popular y trabajo en espacios públicos, un 26,7% a servicio personales y otros oficios y un 24,9% se dedica a la industria manufacturera.

Respecto a la manera de comercializar: El 36,5% vende a través de ferias, el 23,1% en el domicilio particular y un 15,5% a través de WhatsApp.

¿Cuáles son las dificultades que enfrentan los emprendedores? El mayor problema se encuentra en el acceso a los materiales y materias primas e insumos (30,6%), seguido de un 24% que indica que cuenta con máquinas y equipos inadecuados y un 15,6% que asegura tener infraestructura inadecuada o insuficiente.

El informe muestra que hay trabajadores y trabajadoras que cuentan con empleos formales y a su vez llevan adelante una unidad productiva y otros que se crean el trabajo de manera autónoma. Un 31,2% asegura que se trata de su ingreso principal y un 68,8% lo tiene como ingreso complementario.

