Torneo Federal A: descendió Santamarina

No hubo heroica para Santamarina que descendió al Torneo Argentino del Interior 2027 en la jornada del último domingo donde se presentaron varios de los equipos con presencia local.

En el mediodía del pasado domingo, el “aurinegro” cayó 3 a 1 ante Costa Brava en condición de local y perdió la categoría luego de una pobrísima campaña en la tercera categoría del fútbol argentino.

Los orientados por Serantes no pudieron sostener la ventaja y terminaron perdiendo ante el elenco pampeano y consumar el descenso que comenzó nuevamente con acumulación de errores dirigenciales, cuatro entrenadores en la temporada y un plantel joven y sin jerarquía.

Además, en la Zona Reválida, Círculo Deportivo cayó 2 a 0 ante San Martín de Mendoza en condición de visitante. En el “Papero”, Simón Buscaglia fue titular y jugó hasta los 32 minutos de la segunda parte.

Deportivo Rincón, por su parte, cayó 1 a 0 ante FADEP en Mendoza y definirá su continuidad en el certamen en la última fecha. Bruno Di Bello sigue sumando minutos tras su intervención quirúrgica e ingresó a los 55´.

Por último, y por la Zona Campeonato, Villa Mitre cayó 1 a 0 ante Argentino de Monte Maiz y definirá la posibilidad de avanzar a Play-Off en la última fecha. Carlos Battigelli fue parte del banco de suplentes del “Tricolor”.

Olimpo, con fecha libre, festejó la clasificación a la Copa Argentina.