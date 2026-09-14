"IA en acción: cómo puede transformar nuestra forma de trabajar”, será el eje de una charla

En el marco del Ciclo organizado por Coopelectric, se invita a la comunidad a participar de la charla “IA en acción: cómo puede transformar nuestra forma de trabajar” que será dictada por el Ing. Agustín Freiberger. La actividad tendrá lugar el jueves 17 de septiembre a las 19:30 hs. en el Salón Auditórium de Coopelectric (Belgrano Nº 2850), con entrada libre y gratuita.

La Inteligencia Artificial dejó de ser una tecnología del futuro para convertirse en una herramienta disponible para todos. Con aplicaciones cada vez más presentes en la vida cotidiana y en el ámbito laboral, hoy ofrece nuevas posibilidades para optimizar tareas, agilizar procesos y mejorar la productividad.

En esta charla se presentará, de manera simple y práctica, qué puede hacer la IA hoy. El disertante abordará ejemplos concretos aplicables al trabajo utilizando texto, imágenes, análisis de datos, documentos y automatización; mencionará herramientas de fácil acceso y brindará recomendaciones para aprovechar sus beneficios. Además, analizará los desafíos y riesgos asociados a su uso, promoviendo una mirada crítica y responsable sobre esta tecnología.

La propuesta busca demostrar que la Inteligencia Artificial no reemplaza el valor de las personas, sino que constituye un recurso que, utilizado de manera adecuada, permite optimizar el trabajo, ahorrar tiempo y generar nuevas oportunidades de innovación.

Sobre Agustín Freiberger

Agustín Freiberger es Ingeniero en Sistemas egresado de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) y desarrollador. Actualmente se está formando como consultor en Inteligencia Artificial motivado por el interés de aplicar tecnologías de IA para optimizar procesos, mejorar productos y generar soluciones que agreguen valor a las organizaciones.