“Barrio por Barrio” estará en el Ceco I y Santa Luisa

Este miércoles 16 de septiembre el programa “Barrio por Barrio” tendrá una nueva edición, con la particularidad que el dispositivo municipal de abordaje territorial e integral se realizará en simultáneo en dos puntos del Partido.



El operativo se llevará a cabo, por un lado, en el barrio Ceco I, donde el punto de encuentro será desde las 10 horas el cruce de avenida Perón y Santa Cruz.



En ese punto se dispondrán distintos puntos de atención, con la participación de funcionarios y equipos de trabajo de las distintas áreas municipales. A la par, desde allí también saldrá un operativo “puerta a puerta” en el que funcionarios municipales dialogarán con los vecinos y vecinas recolectando inquietudes y necesidades, que luego serán canalizadas a las áreas pertinentes.



Además, como sucede en cada edición de “Barrio por Barrio”, se contará con el complemento de empresas que brindan servicios para el Municipio, como Malvinas y Coopelectric, que realizarán diversos trabajos junto a cuadrillas de Obras Públicas del Municipio.



De manera paralela, un dispositivo de similares características se desplegará en el Centro de Atención Primaria de la Salud de Santa Luisa. Invitan a acercarse a vecinos y vecinas de la localidad rural, como así también de puntos cercanos del Partido.

