El Municipio organiza junto a las juventudes los festejos del 21 de septiembre



Este lunes por la mañana en el Centro Cultural San José, se llevó a cabo una reunión de organización y acompañamiento de las actividades previstas para los festejos del 21 de septiembre, con la participación de representantes de las promos de las instituciones educativas del Partido de Olavarría.



El encuentro fue organizado de manera conjunta por la Coordinación de Juventudes de la Subsecretaría de Protección Integral de Derechos, las áreas municipales de Cultura y Protección Ciudadana y el Hospital Municipal, en un marco de corresponsabilidad y trabajo articulado para acompañar a las y los jóvenes durante las celebraciones.



Durante la jornada se presentó el mapa de la caravana, con los distintos puntos y tramos previstos para el recorrido, y se compartieron aspectos vinculados a la organización y el acompañamiento de las actividades.



Además, se desarrolló un espacio de intercambio sobre políticas de cuidado y prevención durante las celebraciones, destinado a brindar herramientas y recomendaciones para promover festejos seguros y responsables.



La iniciativa forma parte del trabajo conjunto que el Municipio lleva adelante junto a las instituciones educativas y las juventudes, con el objetivo de acompañar la organización de los festejos y generar condiciones de cuidado para quienes participen de las distintas propuestas del 21 de septiembre.