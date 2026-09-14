Municipios de la Cuenca del Salado avanzan en estudios y obras hídricas

Fuente: DIB

Municipios de la Cuenca del Salado avanzan junto a la Provincia en la planificación de nuevas obras y estudios hídricos para prevenir y mitigar los efectos de posibles eventos climáticos extremos, en el marco del Plan de Gestión del Riesgo frente al Cambio Climático y el fenómeno de El Niño.

En Bolívar, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense firmó una carta de intención con el municipio y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para realizar un estudio integral de la subregión B3.

El estudio abarcará unas 4,3 millones de hectáreas e incluirá los arroyos Vallimanca, Saladillo y Las Flores. El objetivo será elaborar alternativas hidráulicas para mitigar los efectos adversos que puedan producirse ante excedentes hídricos. El CFI será el encargado de financiar y contratar el estudio.

El acuerdo fue firmado por el ministro Gabriel Katopodis, el intendente de Bolívar, Eduardo "Bali" Bucca, y representantes del CFI, durante una reunión de la subregión B3 del Comité de Cuenca Hídrica del Río Salado. Del encuentro participaron además autoridades de los municipios que integran la cuenca, organismos provinciales y entidades vinculadas con la actividad agropecuaria.

“Son 4,3 millones de hectáreas que abarcan los arroyos Vallimanca, Saladillo y Las Flores. Obras complementarias que permiten ampliar las fronteras de producción de la Provincia y son una inversión en el desarrollo de toda la región”, señaló Katopodis.

El ministro remarcó además que las obras forman parte de un esquema integral de infraestructura hídrica provincial. “Esta es infraestructura que va a hacer el Estado provincial, en el marco de un plan integral de todas las cuencas. No las va a hacer el privado”, sostuvo.

Según se informó, las intervenciones proyectadas serán complementarias a las obras del Río Salado, entre ellas el proyecto del Nodo Bragadi y estarán orientadas tanto a reducir los riesgos vinculados con los excedentes hídricos como a favorecer la actividad productiva de la región.

La iniciativa se desarrolla en el marco de un plan provincial que contempla acciones de prevención, monitoreo y respuesta ante extremos climáticos. “Es decisión del Gobernador Kicillof seguir trabajando frente al cambio climático y fenómenos como los de El Niño”, afirmó Katopodis.

El Plan de Gestión del Riesgo frente al Cambio Climático prevé una inversión de $2,1 billones y contempla tres ejes principales: monitoreo hidrometeorológico y coordinación; acciones de prevención y respuesta, como el mantenimiento de arroyos y la reparación de vías de acceso y tramos anegados; y medidas estructurales.

En este último eje se incluyen 139 obras y proyectos y siete estudios vinculados con drenajes urbanos y defensas costeras, además de diez intervenciones de escala regional destinadas a la adaptación productiva frente a extremos climáticos.

Desde agosto, el Ministerio viene realizando reuniones en distintos puntos de la Provincia con intendentes y autoridades municipales. Los Comités de Cuenca funcionan en ese esquema como espacios para intercambiar información sobre la dinámica hídrica y coordinar acciones preventivas frente a posibles eventos extremos.

De la reunión en Bolívar participaron representantes de Roque Pérez, Olavarría, Hipólito Yrigoyen, Carlos Casares, 9 de Julio, 25 de Mayo, Bragado, Saladillo, General Alvear, Las Flores y Tapalqué, además de organismos técnicos y entidades rurales y productivas.