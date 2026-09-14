Agustina Loos sigue haciendo historia en el arbitraje olavarriense

El fútbol olavarriense tiene una nueva página en su historia con el debut de una arbitro como jueza principal en una competencia organizada por el Consejo Federal.

Agustina Loos, confirmada el pasado miércoles por el ente regulador, como jueza de las acciones entre Estudiantes y El Fortín tuvo en la tarde del último domingo su debut para transformarse en la primera mujer olavarriense en impartir justicia en el Torneo Regional Amateur.

La integrante de la Asociación de Árbitros de Olavarría que había debutado en 2021 como árbitro asistente en la competencia nacional, estuvo acompañada por Franco Rojas y Kevin Suárez y completó los 90 minutos, más cinco de adición, con una buena labor en el estadio central del Parque Guerrero.

Loos, con contrato vigente con la Asociación del Fútbol Argentino, también había sido la primera en dirigir un partido de la Primera División de la Liga de Fútbol de Olavarría.