El miércoles habrá una nueva edición de Barrio por Barrio

Este miércoles 2 de septiembre el dispositivo municipal del programa Barrio por Barrio tendrá una nueva edición y se emplazará en Trabajadores y Laprida.

Abarcará a los barrios Ceco II, Jardín y La Loma, por lo que los vecinos de la zona podrán acercarse a realizar diversos trámites de las oficinas municipales, resolver inquietudes y acceder a servicios.

A la par, desde allí partirá un operativo “puerta a puerta” que incluirá a los tres barrios.

Por último, cuadrillas municipales realizarán tareas de mantenimiento y limpieza de espacios públicos, además de la participación de personal de empresas que brindan servicios para el Municipio, como Coopelectric y Transportes Malvinas.

