LiCeBo: Racing y Estudiantes jugarán las Finales

Organizado por la Federación Bonaerense de Vóley y en instalaciones del Club Once Unidos se completó la Fase Final de la Li.Ce.Bo y fue con participación olavarriense y clasificación a la Final para dos de los equipos.

Las formaciones del Racing Atletic Club, quinto en rama masculina y del Club Atlético Estudiantes, sexto en la rama femenina jugarán la final provincial, a disputarse en la ciudad de Pergamino entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre.

La Final provincial reunirá a los mejores equipos de la Li.Ce.Bo. frente a los representantes de la Liga del Norte Bonaerense que clasificó a Recreativo Carmen de Areco, Alianza Chivilcoy, Argentino Alfonzo, Club Deportivo Alsina (Los Toldos), SOMISA (San Nicolás) y Tiro Federal Argentino (Baradero) en Caballeros y Argentino (Pergamino), Club Junín, Tiro Federal Argentino (Baradero), Club Deportivo Alsina (Los Toldos), Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) y SOMISA (San Nicolás) entre las Damas

Por otro lado, Once Unidos derrotó 3 a 2 a Banco Provincia en varones y Bahiense del Norte se impuso 3 a 0 a CeDeTalVo en Damas para repetir los títulos obtenidos en Olavarria en octubre 2025 y ser bicampeones de la Liga del Centro.

En tanto, Mariano Moreno fue octavo en la Copa de Oro en varones y Racing fue cuarto en la Copa de Plata en mujeres.

Los resultados:

Masculino

Racing Atletic Club

Cuartos de Final

2-3 (25-23, 18-25, 25-22, 23-25, 12-15)

Semifinal 5° al 8°

3-1 (25-19, 25-23, 22-25, 25-19) vs Mariano Moreno

Quinto puesto

3-0 (26-24, 27-25, 25-19) vs Azul Vóley Club

Mariano Moreno

Cuartos de Final

0-3 (16-25, 20-25, 17-25) vs Once Unidos

Semifinal 5° al 8°

1-3 vs Racing (19-25, 23-25, 25-22, 19-25) vs Racing

Séptimo puesto

1-3 (22-25, 25-23, 22-25, 14-25) vs Mar Chiquita Voley

Femenino

Estudiantes

Cuartos de Final

0-3 (19-25, 24-26, 23-25) vs Mar Chiquita Voley

Semifinal 5° al 8°

3-0 (25-15, 25-13, 25-16) vs Villa Mitre (Bahia Blanca)

Quinto puesto

0-3 (24-26, 15-25, 14-25) vs Liniers (Bahia Blanca)

Racing

Copa de Plata

1-3 (25-23, 16-25, 21-25, 23-25) vs Tiro Federal (Bahia Blanca)

1-3 (19-25, 25-23, 17-25, 17-25) vs Olimpo (Bahia Blanca)

2-3 (25-19, 16-25, 26-24, 23-26, 15-17) vs Juventud (Tandil)

3-1 (25-18, 25-5, 20-25, 25-23) vs Costa Sud (Tres Arroyos)

Fuente: prensa AOV