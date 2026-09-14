Newcom: Lobitos y Lobizones fueron campeones del Gran Prix

Lobitos y Lobizones se consagraron campeones de la competencia que organizó la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Olavarría.

El Gran Prix Regional contó con la participación de equipos de Laprida, La Madrid, San Jorge, General Alvear, Azul, Tapalqué y Tandil, además de los locales, Mariano Moreno, Independiente Loma Negra, Libertas y Pueblo Nuevo y fue con festejos para Lobitos y Lobizones.

En las canchas del Club Pueblo Nuevo se llevó a cabo el certamen que consagró en +50 a Los Lobitos que arrancaron el fin de semana con derrota ante Áukanes de San Jorge y se recuperaron con victorias ante Mariano Moreno, Cardales de La Madrid y ante Áukanes en la definición por 2 a 0 tomando revancha del traspié del estreno.

El plantel estuvo integrado x Mariela Scwindt, Valeria Palacios, Andrea Capparuccia, Marcelo Alfieri, Gustavo Risptra, Alejandro Lujan y Juan Leal.

En categoría +60 Los Lobizones ganaron en forma invicta venciendo 2 a 0 a Independiente Loma Negra, Unión de Tandil, Escuela Municipal de General Alvear y en la final a Colegio Libertas por 2 a 1.

Silvia Mieri, Gladys Bruno, Graciela Paterno, Liliana Dominguez, Miguel Borghi, Juan Scrimizzi, Gabriel Rosatto, Daniel Prester, Enrique Armanazqui, Cirilo Moraga, Bestor Funes y Luis Martel jugaron por el equipo local.