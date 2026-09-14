Falleció Erick Gaffoglio, hijo del histórico chapista olavarriense

Falleció Erick Gaffoglio en los Estados Unidos. Su padre Juan Gaffoglio (1936–2025) se instaló en Olavarría, donde trabajó y se vinculó con los hermanos Emiliozzi en el Turismo Carretera y en 1973 emigró al país del norte, donde fundó en 1979 la empresa familiar Metalcrafters en Costa Mesa, California.

Construyó un prototipo en tiempo récord para Chrysler de la mano de Lee Iacocca; fabricó vehículos para grandes marcas y diseñó autos que aparecieron en grandes producciones cinematográficas.

Erick era parte de ese emprendimiento familiar en California, acompañando a su padre en esta actividad que llegó a trascender internacionalmente.

Juan Gaffoglio nunca olvidó Olavarría y realizó importantes donaciones para la comunidad. La noticia del fallecimiento de Erick, a los 49 años producto de una dolencia que lo aquejaba desde hacía bastante tiempo, fue comunicada por su amigo Juan Rodríguez Fangio.