Se viene una ola polar que traerá un brusco descenso de temperatura

Luego de varios días con temperaturas primaverales en el centro y norte de la Argentina, una nueva irrupción de aire polar avanzará sobre gran parte del país y dará lugar a un marcado cambio de las condiciones meteorológicas. El fenómeno estará acompañado por tormentas fuertes, nevadas persistentes, viento blanco y ráfagas intensas.

El descenso térmico se consolidará durante el fin de semana, cuando el aire polar alcance la región Pampeana y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En Olavarría se espera para este sábado una mínima de 3 grados y una máxima de 8, lo cual recrudecerá el domingo con una mínima de 4 grados bajo cero y una máxima estimada en 10 grados.

El SMN mantiene una alerta por ráfagas de hasta 65 kilómetros por hora para La Pampa, el centro y sur de la provincia de Buenos Aires -incluida la Costa Atlántica-, el oeste y sur de San Luis y el este y centro de Mendoza.

En el norte bonaerense, incluido el AMBA, se esperan ráfagas del sudeste que podrían superar los 50 kilómetros por hora. La jornada también estará caracterizada por la abundante nubosidad y el progresivo ingreso del aire frío.

El sábado 12 y el domingo 13 de septiembre, el aire polar terminará de instalarse sobre gran parte de la Argentina. El cambio dará lugar a un ambiente plenamente invernal, con bajas temperaturas y la posibilidad de nuevas heladas.