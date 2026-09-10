Chingotto y Galán, ganan y avanzan en Roland Garros

El calendario de Premier Pádel sigue adelante y en plena disputa del tercer Major de la temporada, la pareja del olavarriense y el madrileño sumaron una nueva victoria en la jornada de este jueves.

Federico Chingotto y Alejandro Galán festejaron en los Octavos de Final en París. Fue en 1:07 en una de las canchas complementarias de Roland Garros.

La “Chingalán” se impuso 6/3 y 6/2 a Alex Chozas y Juan De Pascual para acceder a la llave de Cuartos de Final donde enfrentará a Eduardo Alonso y Aimar Goñi Lacabe el venidero viernes.