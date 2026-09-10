Rugby: El Fortín fue campeón

El Fortín se consagró campeón del Torneo de Segunda División Este de Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires durante la jornada del último sábado.

El “Fortinero” venció 8 a 6 a Rinos de Saladillo en condición de local y fue campeón en un disputadísimo duelo que se definió en los instantes finales por un penal a favor del equipo olavarriense.

Por otro lado, Estudiantes puso en marcha este sábado una nueva etapa del Torneo Regional Pampeano “B”, con el inicio de la Zona Permanencia y en Tandil enfrentó a UNCAS. En Primera, el “Bata” cayó 31 a 17 ante UNCAS y en Intermedia, festejó por 15 a 12.

Por último, en las categorías Juveniles, Estudiantes jugó otra fecha del Torneo Súper8 y visitó a 9 de Julio de Bahía Blanca con sus categorías M14, M16 y M18 sumando dos victorias.

Los resultados:

M14: 9 de Julio 36 – 31 CAE

M16: 9 de Julio 14 – 45 CAE

M18: 9 de Julio 5 – 85 CAE

Fuente: prensa CSyDEF // CAE