El hockey de Estudiantes volvió a tener presencia a nivel nacional

Doce representantes de Estudiantes y Francisco Amoroso, como entrenador, formaron parte de los Seleccionados Sub16 de la Federación Tandilense de Hockey que disputaron los Campeonatos Argentinos de Selecciones en Rosario.

La convocatoria que se extendió desde el jueves al domingo pasado contó con Mercedes Olivieri, Ema Ramírez, Elena Arcumano, Juana Ripoll, Milagros Amoroso Alcaza e Ignacia Arouxet en Damas y Tomás Pistasoli, Ignacio Ruiz, Francisco Amoroso Alcaza, Ciro Cominotto, Juan Andrés Rossi y Valentín Andraca en Caballeros.

Las Damas, que tuvieron Francisco Amoroso como entrenador, terminaron octavas. Integraron la Zona B en el inicio del certamen nacional donde cayeron 4 a 1 ante la Asociación Amateur de Hockey Sobre Césped de Buenos Aires y 1 a 0 frente a la Asociación Mendocina.

La Federación Tandilense cerró la fase de grupos con un 1 a 1 ante la Asociación Sanjuanina, resultado que les permitió avanzar a la instancia de Semifinales donde perdió 4 a 1 ante la Asociación Salteña.

Finalmente, este domingo, las Damas perdieron 4-1 ante la Asociación Sanjuanina y finalizaron su participación en el octavo lugar del Campeonato Argentino.

Por su parte, el seleccionado Masculino tuvo un recorrido similar en Rosario. En su estreno, la Federación Tandilense perdió 5-0 ante la Asociación Amateur de Hockey Sobre Césped de Buenos Aires.

El viernes llegó la recuperación, con una contundente victoria 4-0 frente a la Asociación Sanjuanina y en el cierre de la fase inicial, el seleccionado tandilense cayó 3-1 ante la Asociación Litoral.

En las Semifinales por las posiciones, la FTH igualó 2-2 ante la Asociación Tucumana que se impuso 2 a 1 en los penales y en su última presentación, la Federación Tandilense cayó 5 a 1 ante la Federación Neuquina y terminó también en el octavo lugar.

Fuente: prensa CAE