Producción olavarriense en marcha: Entregarán kits a emprendedores

El Municipio de Olavarría, a través de la Coordinación de Economía Popular, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, pone en funcionamiento el Programa “Producción Olavarriense en Marcha” de entrega de kits productivos.

El objetivo de este programa es brindar el acceso a kits de herramientas e insumos productivos destinados a fortalecer emprendimientos de la Economía Popular que se encuentren en etapa inicial o de consolidación, facilitando el acceso a equipamiento básico que permita mejorar la producción, incrementar los ingresos y promover el trabajo autogestivo.

Está destinado a trabajadores y trabajadoras mayores de 18 años, cooperativas, grupos asociativos o unidades productivas familiares, que se encuentren en etapa de inicio de una unidad productiva (entre 6 meses y 2 años de antigüedad comprobable). Se priorizarán proyectos llevados a cabo por mujeres y disidencias.

El programa contemplará los siguientes rubros:

Elaboración de alimentos.

Costura y textil.

Albañilería.

Espacios verdes.

Herrería.

Carpintería.

Peluquería y estética.

Lavado de autos.

Servicios de pintura.

Aquellas personas interesadas en postularse deberán asistir de manera obligatoria al taller de armado de proyecto el cual se llevará a cabo los días martes 22 a las 13:00 horas y miércoles 23 a las 18:00 horas. La inscripción se llevará a cabo por Mi Olava a través del siguiente link: https://miolava.olavarria.gov.ar.

Los interesados deben elegir uno de los días mencionados. Es importante aclarar que la asistencia al taller no es vinculante.

Este programa surge de los indicadores obtenidos del Registro de Emprendedores y Trabajadores de la Economía Popular. En cuanto a las consultas vinculadas a los problemas de producción se encuentra que el 30,6% tiene dificultades en el acceso a materias primas, el 24,3% cuanta con maquinaria inadecuada y el 15,8% no cuenta con la infraestructura que necesita.