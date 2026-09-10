Reconocieron a más de 110 docentes de Olavarría por su trayectoria

En la tarde de este jueves el Municipio entregó un conjunto de reconocimientos a docentes de distintos niveles y modalidades, con el propósito de distinguir la trayectoria y la labor que realizan en ocasión de celebrarse este 11 de septiembre, el día del Maestro.

El encuentro se desarrolló desde las 19 en la Casa del Bicentenario y contó con la presencia del intendente Wesner y autoridades educativas, entre ellas la Inspectora jefa Regional Marta Casanella y el Inspector distrital Julio Benítez, así como también Romina Altafini, Inspectora de Educación Privada.

El espacio se colmó de familiares y afectos cercanos a las y los docentes reconocidos y el único expositor del evento fue Wesner quien destacó el rol que cumplen en la comunidad. "La enseñanza, la trayectoria educativa, el recorrido que nace en cada aula, que se gesta en cada pasillo, en cada patio, que no consta en una estadística, que no se lee en ningún informe, pero sabemos que está", reconoció el jefe comunal.

"Felicitarlos, reconocerlos, recibirlos en este lindo salón para hacerles sentir que están construyendo ciudadanía. Están haciendo un montón por nuestra ciudad, están haciendo muchísimo por Olavarría", enfatizó y los alentó a seguir desarrollando la tarea de "construir mejores personas todos los días".

Luego fue el momento de los reconocimientos, en el que cada docente recibió un diploma, entregado por las autoridades educativas.





El listado completo de los reconocidos

Estatal

Marta Clar (EP N.º 75), Celeste Pejer (EP N.º 34), Rosa Lora (EP N.º 7), Anabel Núñez (EP N.º 16 y 25) Luciana Gregorini (EP N.º 20), Carina Ciappina (EP N.º 37 y 46), Jennifer Córdoba (EP N.º 9), Andrea Luro (EP N.º 4), Mariana Schwab (EP N.º 4) Laura Barbosa (EP N.º 11), Verónica Wagner (EP N.º 11) Florencia Cejas (EP N.º 11), Silvia Cordero (EP N.º 11) Rosana Rodríguez (EP Nº 58) Griselda Calonge (EP N.º 57), María José Gorosito (EP N.º 56), María Carolina Villalba (EP N.º 56), Valeria Aristondo, (EP N.º 59), Silvia Ostertag (EP N.º 15), Nora Daniela Ramírez (EP N.º 60), Ivana Farias (EP N.º 36 y 61), Cintia Thebaut (EP N.º 1), Mariana Zumaquero (EP N.º 1), Rocío Brizzio (EP N.º 1), Paola Cuccia (EP N.º 2), Mariela Sarmiento (EP N.º 2), Adrián Dos Santos Leal (EP N.º 5) Belen Farias (EP N.º 5) María Fernanda Span (EP N.º 5), Carina Vesile (EP N.º 6), Gabriela Casaux (EP N.º 8) Marisol Ostertag (EP N.º 8), Celeste Valicenti (EP N.º 59), Silvina Porte (EP N.º 12), Giselle López (EP N.º 13), Antonella Dietrich (EP N.º 13), Natalia de Alessandre (EP N.º 14), Magdalena Lobos (EP N.º 14), Natalia Blaufucks (EP N.º 17) — Urbana 40. Vanesa Santa Cruz (EP N.º 17), Marcela Zuliani (EP N.º 18), Anabela Mazzeo (EP N.º 21), Cyntia Alfaro (EP N.º 22), Silvina Ancel (EP N.º 24) Di Salvo Anabel (EP N.º 29), Norma Aragón (EP N.º 30) Silvana Arnaudo (EP N.º 35) Maria Celia Idiart (EP N.º 39) Rosana Boccagni (EP N.º 40), Andrea Rojas (EP N.º 41) Aldana Aguirre (EP N.º 43), Aldana Quinteros (EP N.º 44 y 47), Pablo Dirgam (EP N.º 45) , Stefania Mile (EP N.º 48), Carolina Amado (EP N.º 49), Eliana Fornes (EP N.º 50) Lorena Mignona (EP N.º 51), Ruth Urquiza (EP N.º 51), Pablo Juarez (EP N.º 52), Ivana Caleigih (EP N.º 53), Daiana Escalante (EP N.º 53), Aldana Mohorade (EP N.º 55), María Agustina Estape (EP N.º 62), Fernanda Torres (EP N.º 63), Claudia Ribeiro (EP N.º 65) Alejandra García, (EP N.º 67), Candela Arouxet (EP N.º 76) 68. Barbara Samoilenco (EP N.º 77), María Eugenia Villamarín (EP N.º 77) Agustina Vita, (EP N.º 79), Andrea Sabbi (EP N.º 80) Camila Rey (EP N.º 80), Telma Recofsky (EP N.º 81) Natalia Menghi (EP N.º 2), María Inés Amarante, (EP N.º 2)

Gestión Privada

Melisa Agüero — Colegio Nuevas Lenguas

Gabriela Eyler — Colegio Nuevas Lenguas

Sofia Mogica — Escuela José Manuel Estrada

Natalia Conde — Escuela José Manuel Estrada

Virginia Paez — Colegio Esquiú

Silvina Holman — Colegio Esquiú

Guillermina Somoza — ECEA Escuela Cristiana Evangélica

Claudia Elia — ECEA Escuela Cristiana Evangélica

Florencia Tinta — Alfa y Omega

Pía Mariezcurrena — Alfa y Omega

Valeria Díaz — Colegio Libertas

Maricel Soledad Villalba — Colegio Libertas

Cintia Paz Errobidart — Colegio Mariano Moreno

Soledad Ferrari — Colegio Mariano Moreno

Antonela Fioriti — Colegio Monseñor César Cáneva

Melani Schwindt — Colegio Monseñor César Cáneva

Karina Giannechini — Escuela Reconocida Nuestra Señora de Rosario

Florencia Diaz — Escuela Reconocida Nuestra Señora de Rosario

Belén Baleman — Colegio San Antonio de Padua

Melisa Aguero — Colegio San Antonio de Padua

Jazmín Venzi — Colegio Nuestra Señora de Fátima

Marina Bourgez — Colegio Nuestra Señora de Fátima

Modalidad Especial de Gestión Privada

María de los Ángeles López (Escuela Especial CORIM), Mariangeles Hammersmichdt (Escuela Especial CORIM), Sonia Steinbach (CFI Helen Keller), Mauricio D'amico (CFI Helen Keller), Agostina Urbieta (Instituto de Enseñanza Oral IDEO)

Paula Mendiondo (Instituto de Enseñanza Oral IDEO).

Educación Especial

Gabriela Bayala (EE N.º 502), Micaela Arce (EE N.º 502), Alicia Britez (EE N.º 503), Paula Mendiondo (EE N.º 503), Macarena Serantes (EE N.º 504), Rosana Pelroso (EE N.º 504), Karen Cabrera (EE N.º 505), Amalia Stivala (EE N.º 505)

Adultos

Claudia Leonor Altare (EEPA N.º 701), Lucrecia Ferro (EEPA N.º 702), Kevin Wagner (EEPA N.º 703) María de los Ángeles Gioia (EEPA N.º 715), María Laura Molina (CEA No Nucleados).