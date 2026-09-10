Se reunió el Comité Operativo para repasar acciones ante la posible llegada de "El Niño"

El intendente Maximiliano Wesner encabezó en la mañana de este jueves una nueva reunión del Comité Operativo de Emergencia (COE), con el objetivo de continuar fortaleciendo la coordinación institucional y la capacidad de respuesta del Municipio ante eventuales contingencias que pudieran registrarse próximamente, en el marco de las condiciones asociadas al fenómeno conocido como “El Niño”.

El encuentro se desarrolló en la sala de reuniones del Palacio Municipal y contó con la participación de representantes de distintas áreas de gobierno, que avanzaron en la planificación y articulación de acciones preventivas frente a posibles escenarios hidrometeorológicos. A la par, se convocó también a representantes de las fuerzas de seguridad, autoridades educativas y empresas locales, tales como Malvinas y Camuzzi.

Tras las palabras de bienvenida y presentación que fueron llevadas a cabo por el jefe comunal, el secretario de Obras Públicas Orfel Fariña llevó adelante la presentación de un informe de gestión en el que detalló los trabajos desplegados en todo el Partido en materia hidráulica, orientados a favorecer el normal escurrimiento de las aguas y mejorar las condiciones de infraestructura ante eventuales precipitaciones de intensidad.

En ese sentido, entre las intervenciones realizadas se enumeró lo hecho en cuanto a alteo de caminos, el ensanchamiento, rectificación e incorporación de canales, limpieza y erradicación de micro basurales, entre otras acciones destinadas a optimizar el funcionamiento del sistema de drenaje en distintos sectores del Partido.

Desde la Secretaría de Protección Ciudadana, a través de la Dirección de Defensa Civil, se detallaron también las labores realizadas, como así también las informaciones que se manejan desde el área en materia de previsiones y pronósticos meteorológicos.

A su vez, desde la Subsecretaria de Desarrollo Social se detalló el diagrama diseñado para poder brindar una respuesta integral y cercana en territorio.

De esta manera se continúa profundizando la articulación entre las distintas áreas municipales y actores locales a partir del diseño de herramientas que permitan contar con información, protocolos y mecanismos de intervención definidos con anticipación, de manera de adoptar medidas preventivas en caso de que las condiciones meteorológicas así lo requieran.

En este sentido, desde el Municipio se destacó la importancia de anticiparse a los posibles escenarios y fortalecer la planificación, como una herramienta fundamental para mejorar la capacidad de respuesta ante eventuales eventos hidrometeorológicos y brindar mayor seguridad y previsibilidad a la comunidad.