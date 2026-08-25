Se espera buen tiempo para el domingo de comienzo del TRFA

La temperatura en Olavarría este martes a las 9 de la mañana fue de 5.3 grados, con una sensación térmica de 0.6 grados, una humedad relativa del ambiente del 98%, viento norte de 15 km/h y visibilidad horizontal ideal, de 15 kilómetros.

La mínima se registró a las 6.30 de la mañana y fue de de 4.1. Para este miércoles se anuncia una mínima de 7 grados, una máxima de 18, con un 90 por ciento de posibilidades de lluvias a partir de las 17 y hasta cerca de la medianoche.

El jueves se anuncia con una mínima de 7 grados, una máxima de 20, con una expectativa de niebla entre las 5 y las 8 de la mañana y cielo parcialmente nublado.

El viernes se ofrecerá con cielo despepado desde la madrugada, soleado y con marcas térmicas entre 5 y 20 grados.

Buen tiempo, aunque algo fresco, para este fin de semana que tendrá el comienzo del Torneo Federal Amateur para los equipos olavarrienses.

El sábado la temperatura estará entre 5 y 20 grados, el domingo subirá un poquito la expectativa de la mínima (6 grados), con una máxima de 20.