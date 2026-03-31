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 - 31 de Marzo de 2026 | 17:37

Comerciantes autoconvocados también reclamaron por la cuota capital

Más de cien propietarios de negocios solicitaron formalmente que la concesionaria deje de cobrar el ítem en la factura de energía eléctrica. Defensa del Consumidor presentará la documentación.  

 

Este martes, Comerciantes autoconvocados se presentaron en la oficina de Defensa del Consumidor para acercar el reclamo colectivo por el cobro de la cuota capital en las facturas de Coopelectric.

Tal como se había anunciado, el 31 de marzo era el último día para la incorporación de casos, y se logró acercar una gran cantidad de comercios afectados, lo que, indicaron, “refuerza el reclamo en curso”. Según precisaron, más de cien comerciantes se sumaron al pedido. 

A partir de ahora, quedan a la espera de novedades sobre la audiencia y los próximos pasos.

Este reclamo impulsado por los comerciantes se suma al pedido de numerosos asociados que, de manera particular, también pidieron a la Cooperativa que deje de cobrar ese apartado denominado “contribución de capital en acciones” con la facturación de la energía eléctrica. 

Como ya se ha informado, el Organismo de Control de la Energía Eléctrica (Oceba) dictaminó mediante una resolución que no está autorizado ese cobro. 

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