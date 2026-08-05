Bonaerenses: Olavarría volvió a superar el número de inscriptos

Este 2026 Olavarría volvió a superar el número de inscriptos para los Juegos Bonaerenses, a tono con lo sucedido a nivel provincial, que traspasó la cifra de 504 mil inscriptos, según los datos oficiales publicados en la página juegos.gba.gob.ar.

De acuerdo con los datos suministrados por Deportes de la comuna local, los inscriptos se distribuyen en un 40% para la categoría Sub 18 (17 entre los federados), un 30% en sub 16 (15), un 20% en Sub 14 (13) y un 10% en adultos mayores.

En las instancias previas Olavarría será una de las ciudades que reunirá la mayor parte del desarrollo de la actividad. En categorías juveniles, entre otras disciplinas, albergará las competencias de softbol, tenis, básquetbol, tenis de mesa y fútbol en sus distintas modalidades (de 11, 5 y 7 jugadores), fútbol playa y fútbol tenis.

En disciplinas reservadas para personas con discapacidad, se disputará la instancia regional de atletismo, tenis de mesa y boccia.

En cuanto a personas mayores la fecha a agendar será el próximo 19 de agosto, ya que durante el desarrollo de esa jornada Olavarría recibirá a jugadores y jugadores de toda la región para ser parte de la actividad de numerosas disciplinas.

De manera simultánea en distintos puntos de la Ciudad se llevará a cabo la competencia de ajedrez, damas, taba, tenis de mesa, lotería, futbol tenis, orientación, caminata, tenis y pelota paleta.

Entre las principales novedades de esta edición, en Juveniles se agregaron categorías en ajedrez, handball, gimnasia, patín y vóleibol.

En la modalidad intergeneración se mantuvieron las incorporaciones del año pasado, ampliando las posibilidades de interacción entre participantes de distintas edades. También continúan las competencias para trasplantados en atletismo (1.500 metros), natación (50 metros) y tenis de mesa.