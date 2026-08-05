Informacion General

El 4% de las tierras de Olavarría están en manos extranjeras

Son 25.256,27 sobre 708.135,94 hectáreas del Partido. En los distritos de la Séptima Sección Electoral más de 83.000 hectáreas no son de argentinos.

Miércoles, 05 de agosto de 2026 a las 13:27

Por Redacción

Según un trabajo publicado por la Universidad Nacional de Buenos Aires y el Conicet el 4% de las hectáreas del partido de Olavarría están en manos de capitales extranjero.

El Observatorio de Tierras presentó un mapa interactivo en tal sentido desarrollado por la socióloga Julieta Caggiano y el historiador Matías Oberlin e integrantes del Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y el Mirador Interdisciplinario Latinoamericano de Políticas Agrarias (MILPA).

En una nota que reproduce el sitio Séptima Sección, el informe revela que aproximadamente el 5% del territorio nacional está en manos de firmas o estados extranjeros, lo que representa más de 13 millones de hectáreas, una extensión equivalente a la superficie total de Inglaterra.

En la Séptima Sección Electoral, las hectáreas en poder de extranjeros ascienden a 83.624,16. Azul y Olavarría concentran cerca de 50.000 de esa cifra: en Azul son 25.343,30 sobre un total de 637.720 hectáreas (poco más del 4%), mientras que en Olavarría las hectáreas extranjeras son 25.256,27 sobre 708.135,94, también en torno al 4%.

El resto de los distritos de la sección también registra presencia de capitales no argentinos. En Bolívar, 5.501 hectáreas de las 471.746,38 que tiene el partido están en manos extranjeras; en 25 de Mayo son 5.906 sobre 455.265 y Roque Pérez cuenta con 4.487,54 hectáreas en poder extranjero sobre un total de 150.496, lo que representa cerca del 3%.

General Alvear registra 7.021 sobre 311.480, algo más del 2%; Tapalqué son 4.517 sobre 402.552, y en Saladillo 5.590 sobre 257.860,08.

El debate en el Senado de este jueves llega en un contexto de fuerte resistencia política y social al proyecto oficialista.

Sectores del peronismo, el radicalismo y organizaciones sociales y académicas se oponen a la iniciativa y convocaron a una movilización al Congreso, argumentando que eliminar los controles sobre la extranjerización de tierras afecta la soberanía del país sobre sus recursos estratégicos.

 