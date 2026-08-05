El 4% de las tierras de Olavarría están en manos extranjeras

Según un trabajo publicado por la Universidad Nacional de Buenos Aires y el Conicet el 4% de las hectáreas del partido de Olavarría están en manos de capitales extranjero.

El Observatorio de Tierras presentó un mapa interactivo en tal sentido desarrollado por la socióloga Julieta Caggiano y el historiador Matías Oberlin e integrantes del Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y el Mirador Interdisciplinario Latinoamericano de Políticas Agrarias (MILPA).

En una nota que reproduce el sitio Séptima Sección, el informe revela que aproximadamente el 5% del territorio nacional está en manos de firmas o estados extranjeros, lo que representa más de 13 millones de hectáreas, una extensión equivalente a la superficie total de Inglaterra.

En la Séptima Sección Electoral, las hectáreas en poder de extranjeros ascienden a 83.624,16. Azul y Olavarría concentran cerca de 50.000 de esa cifra: en Azul son 25.343,30 sobre un total de 637.720 hectáreas (poco más del 4%), mientras que en Olavarría las hectáreas extranjeras son 25.256,27 sobre 708.135,94, también en torno al 4%.

El resto de los distritos de la sección también registra presencia de capitales no argentinos. En Bolívar, 5.501 hectáreas de las 471.746,38 que tiene el partido están en manos extranjeras; en 25 de Mayo son 5.906 sobre 455.265 y Roque Pérez cuenta con 4.487,54 hectáreas en poder extranjero sobre un total de 150.496, lo que representa cerca del 3%.

General Alvear registra 7.021 sobre 311.480, algo más del 2%; Tapalqué son 4.517 sobre 402.552, y en Saladillo 5.590 sobre 257.860,08.

El debate en el Senado de este jueves llega en un contexto de fuerte resistencia política y social al proyecto oficialista.

Sectores del peronismo, el radicalismo y organizaciones sociales y académicas se oponen a la iniciativa y convocaron a una movilización al Congreso, argumentando que eliminar los controles sobre la extranjerización de tierras afecta la soberanía del país sobre sus recursos estratégicos.