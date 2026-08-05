“Son riesgos muy grandes para la calidad de vida de la gente”

FOTO: Lago Escondido, a pocos kilómetros de la frontera con Chile, la polémica propiedad que el magnate inglés Joseph Lewis (dueño del Tottenham Hotspur) cerró para el acceso público en la Patagonia. Paradigma de la extranjerización indiscriminada de la tierra.

Ante los intereses escondidos en la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsada por el Gobierno nacional, que será sometida a votación este jueves en el Senado con un apéndice demasiado sensible, como lo es el libre albedrío a la extranjerización del territorio argentino, no dejan de sumarse voces en contra desde distintos sectores.

Personalidades de la ciencia, de la cultura,de la política, del espectáculo han alzado sus mano advirtiendo sobre los peligros de los renunciamientos ambientales, estratégicos, sociales, económicos, en materia de soberanía a los que se expondría la Argentina de promulgarse la ley.

En tal sentido, reflexiones autorizadas si las hay al respecto puede ofrecer la doctora en Ecología Matemática Graciela Canziani, docente e investigadora jubilada de la Facultad de Ciencias Exactas de la Unicen, directora del Instituto Multidisciplinario sobre Ecosistemas y Desarrollo Sustentable, experta de la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, licenciada en Matemática por la Universidad de Ginebra (Suiza) y doctora en Ecología Matemática por la Universidad de Tennessee (Estados Unidos).

“En mi humilde opinión, la aprobación de esta ley sería abrir las puertas de par en par a la pérdida de soberanía y al saqueo de los bienes naturales” sostuvo la doctora Canziani y sumó que “el riesgo más grande involucra a nuestras fuentes de agua”.

“Tenemos un país con un territorio mayoritariamente árido y semiárido. Las regiones cordilleranas cuentan con yacimientos minerales cuya explotación a cielo abierto exige el uso de recursos hídricos, que terminan contaminados antes de llegar a las poblaciones que dependen del agua para su vida, sus cultivos y sus animales. Eso ya está ocurriendo” precisó.

“La venta indiscriminada de territorios donde se encuentran las nacientes de los ríos y donde se cargan los acuíferos es de muy alto riesgo” remarcó la doctora Canziani, también delegada de la Diócesis de Azul ante el Equipo de Ecología Integral de la Pastoral Social.

“Esta es una opinión muy personal, yo creo que estamos pasando por una etapa de entrega total, porque no veo en todo esto que se está haciendo la ganancia para la población, para la gente” consideró.

La doctora Canziani apuntó que es complejo analizar el articulado fino de esta ley por la cantidad de cambios que ha tenido desde que salió del Ejecutivo, craneada por Federico Sturzenegger (el ex secretario de Política Económica en 2001 durante la presidencia de Fernando de la Rúa). “Me cuesta interpretar cuál es la versión final” dijo.

“Sí puedo mencionar lo que yo pienso, que son riesgos muy grandes para la calidad de vida de la gente. Estamos viendo aún con la ley actual lo que está pasando en nuestro territorio y el caso más reciente en la provincia de Misiones, donde una empresa que planta árboles para venta como madera expulsó de sus territorios ancestrales a pueblos originarios como si fueran delincuentes. Y es territorio de frontera, lo cual hace más riesgosa la situación” alertó.

“Si uno mira en el mapa cuáles son las tierras que están vendidas ya a extranjeros y qué porcentaje de ese territorio ocupan, algunos partidos o departamentos tienen extranjerizados más del 50%, en zonas donde hay fuentes de agua y es muy difícil pensar en la ingenuidad y la inocencia de los que compran esas tierras” afirmó.

No fue el caso de Misiones el único ejemplo que ofreció la Dra. Canziani: “Los pueblos originarios viven en estos territorios desde hace cientos de años en armonía con la naturaleza, como sucede en Salta, en las zonas de los salares, nutriéndose del ecosistema, cuidando la flora, la fauna y sobre este tema me gustó mucho el documento que ha publicado la Pastoral Social de la Iglesia sobre la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”.

“Esta ley -argumentó- atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes y contra el derecho de los pueblos a autodeterminarse. Hay cosas que están pasando con la legislación actual, que supuestamente pone demasiados límites, porque no hay capacidad de control, como tampoco hay capacidad de control para las aspersiones con agroquímicos en la Pampa Húmeda, entonces no me quiero imaginar lo que sucedería con esta ley que los pretende quitar”.

“Espero que nuestros legisladores tomen conciencia y que esta ley no se apruebe. Creo que hay suficientes voces en todo el país pidiéndolo. O después los senadores tendrán que dar la cara en sus provincias, ante la gente” planteó la doctora Canziani.