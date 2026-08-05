La biblioteca “Coty Laborde” celebra su cuarto de siglo



La biblioteca popular “Coty Laborde” festejará mañana sus 25 años con una serie de actividades que comenzarán a las 16:30, con la colocación de una placa en la Plaza López Camelo.



Más tarde, a las 18:00, se dará inicio al acto oficial en su sede ubicada en Coronel Suárez 1795 entre San Lorenzo y Ayacucho.



“Deseamos en este nuevo cumpleaños un saludo cordial a toda la comunidad de la biblioteca, usuarios, amigos y especialmente a todos los que han formado parte de un equipo de trabajo con una sola misión ofrecer su mejor esfuerzo para hacer de esta una Biblioteca un lugar de encuentro, recreación, información, capacitación fomentando día a día el cariño por lo libros” manifestaron quienes llevan las riendas de la institución.



La biblioteca fue inaugurada el 13 de agosto de 2001 e inicialmente se encontraba en la calle San Lorenzo casi Necochea.



La decisión de la familia de Coty Laborde de donar el inmueble para una Biblioteca Popular, junto a la gestión municipal del intendente Helios Eseverri hicieron posible la construcción de la institución en la calle Coronel Suárez 1795 del barrio Pueblo Nuevo.



Esta biblioteca es un reconocimiento al recordado artista local que fue reinaugurada en el año 2004 en el lugar que funciona actualmente.



La comisión promotora, encabezada por la señora Ofelia Castañares, logró reunir la bibliografía y el equipamiento necesario para brindar un importante servicio a niños, jóvenes y adultos.



La Fundación Amalia Lacroze de Fortabat también hizo una importante contribución en libros.



Las puertas de la biblioteca abren de lunes a viernes y el horario es de 9 a 12 y de 15 a 19.



Actualmente está transitando un cuarto de siglo y en este nuevo aniversario cuenta con más de 300 socios y 19400 volúmenes, además de revistas, distintos materiales bibliográficos. También dispone de dispositivos Informáticos como computadoras, impresoras y de un servicio de fotocopiadora.



La Biblioteca tiene una amplia llegada a distintas instituciones educativas, de todos los niveles de la enseñanza que regularmente utilizan sus servicios. Asimismo es sede de la Asociación de Escritores Locales.



No solamente la institución cubre la zona de Pueblo Nuevo sino también que tiene socios de distintos barrios. Todas sus actividades quedan reflejadas, además, en los medios digitales que posee a través de Instagram y Facebook.



El objetivo principal de esta institución es no solo brindar a la población el servicio de préstamo de libros u otro material afín a su condición sino ofrecer toda aquella actividad específica vinculada a la promoción de la lectura, la Biblioteca se propone fomentar otras expresiones, que la promueva a crecer desde el punto de vista de la cultura y de las inquietudes que presenta el mundo actual. Por esta razón se programan actividades de interés general o relacionadas con la temática de la Literatura.



En este momento se desarrollan los siguientes talleres: taller literario (a cargo de la Escuela Literaria Municipal Alfonsina, narrativa y poesía), taller literario infantil (a cargo de la Escuela Literaria Municipal Alfonsina), taller de estimulación cognitiva para adultos, taller de italiano (tres niveles) para adolescentes y adultos, taller de ajedrez (a cargo de la Escuela Municipal de Ajedrez) y taller de yoga.



Además, se llevan a cabo distintos proyectos comunitarios, eventos, presentaciones de libros y encuentros de escritores.



Quién era Carlos Rubén “Coty” Laborde



Nació el 5 de enero de 1949 en Olavarría.



Comenzó a los 13 años sus estudios de canto como alumno del Conservatorio Municipal de Olavarría siendo su maestro Marco Aurelio Cirigliano. Luego de un tiempo dio sus primeros pasos en la música con el maestro y compositor Alfredo Rossi.



Un año más tarde se radicó en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para de esta manera ampliar sus conocimientos.



Nuevamente en nuestra ciudad formó parte de un grupo de música popular con la Embajada Cultural Olavarriense bajo la dirección del maestro Octavio Sabatini.



Continuó sus estudios en el Instituto Superior de Música de la mano de la Profesora Gabriela Moner de quien además de técnica vocal recibió clases de fonética alemana e italiana.



Incorporó nuevas disciplinas artísticas al tomar clases de piano con el profesor Iacovacci y de teatro con el profesor Carlos Gargiulo. Tiempo después dejó la música popular para dedicarse a la lírica y continuó sus estudios en Buenos Aires con el Profesor Ángel Matiello.



Fue profesor de canto en el Conservatorio Provincial de Música de Olavarría. Como también del Coro Universitario de la Universidad Nacional de Centro de la Provincia de Buenos Aires en la sede de Tandil.



Fundó el grupo vocal “Incidental” siendo su director. Dictó clases de canto en el Teatro Argentino de La Plata.



Las necesidades crecientes que le planteó la música lo llevaron al estudio de idiomas, religiones, historia del arte, entre otras.



Obtuvo el Primer Premio de Promociones Musicales del Fondo Vocacional de las Artes. Ganó por Concurso la beca de la Embajada de la República Federal de Alemania y participó de concursos internacionales en Ginebra, Barcelona, Río de Janeiro y Toulouse.



Radicado en España, formó parte del elenco de la Ópera Cómica de Madrid y de la Compañía Lírica Española. Dictó cursos en el Colegio Mayor San Pablo de Madrid. Escribió la vida y obra de W. A. Mozart en colaboración para el Diario El Popular. Tomó clases con el renombrado tenor español Alfredo Kraus.



De regreso a su ciudad natal fue convocado por el intendente municipal Helios Eseverri para dirigir el Teatro Municipal de esta ciudad. Así tuvo a cargo la Escuela de Canto y Educación Vocal en la cual formó un elenco de artistas locales que en varias oportunidades interpretaron óperas y zarzuelas.



Formó y dirigió el Grupo de Actividades Artísticas “Incidental” patrocinado por la Fundación para la Transformación Regional Futrare presentando en el Teatro las obras “El lenguaje de García Lorca” y “Las Galerías de Antonio Machado”; trabajo que fue seleccionado por la oficina de Cultura de la Embajada de España en Buenos Aires.



En su destacada trayectoria fue acompañado en piano por los maestros Alfredo Rossi, Elma Castarés, Mario Fitte y Narciso Corradini de Olavarría y los maestros García Cid y Ricardo Zanón de Buenos Aires.



Dio Seminarios de Canto Lírico en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón llamado “De Matiello a Kraus”. Cantó en el Salón Dorado de la Alianza Francesa de Buenos Aires.



En el año 1990 cumplió su sueño: dio un exitoso recital en el Salón Dorado del Teatro Colón.



Coty Laborde falleció trágicamente el 21 de abril de 1992 en un accidente automovilístico.



El escenario del Teatro Municipal de Olavarría lleva su nombre y la imposición se realizó el día sábado 1º de mayo 1993.

