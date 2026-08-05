Salió a subasta un nuevo lote de bienes de El Popular

Un lote menor de bienes muebles pertenecientes a la quiebra de El Popular Medios salió a subasta pública en el sitio Subastas Judiciales Electrónicas de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

En él se encuentra el ciento por ciento de un lote de bienes muebles, compuesto por estanterías y banquetas; dos unidades exteriores de aire acondicionado.

La oferta incluye el ciento por ciento de los artefactos de iluminación utilizados por el Canal Local, un acondicionador de aire Carrier, la totalidad de los muebles de oficina y paneles varios de madera.