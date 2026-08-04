Paso a Paso y Loma Negra se preparan para la “Carrera Centenario”

La "Carrera Paso a Paso - Edición Centenario" se realizará el domingo por las calles de Loma Negra y se enmarca dentro de los festejos propuestos por la empresa por su aniversario.

En Villa Alfredo Fortabat y con motivo del centenario de la empresa Loma Negra, se realizará una carrera que incluirá circuitos de 5 y 10 km el próximo 9 de agosto con partida y arribo en la Plaza Libertad desde las 11:00.

Desde Loma Negra destacaron que esta actividad forma parte de un calendario especial de celebraciones por sus 100 años, además de promover valores como el esfuerzo, la superación y el trabajo en equipo.

Los participantes recibirán la remera oficial del evento, medalla finisher, servicio de hidratación, cronometraje oficial y premios por categorías, garantizando una propuesta deportiva de calidad.