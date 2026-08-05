Mediante una publicación en sus redes sociales, y en la previa al tratamiento de la reforma a la Ley de Tierras en el Senado, el intendente de Olavarría Maximiliano Wesner aseguró que “el Gobierno nacional arremete fuerte sobre nuestra Soberanía”.



El gobierno de Milei, sostuvo Wesner, propone un nuevo estatuto legal basado en cuatro pilares.



Entre ellos mencionó el “industricidio: apertura de las importaciones, debilitamiento de la industria nacional y destrucción de puestos de trabajo”.



En segundo lugar, habló de la “destrucción de las capacidades del Estado: ataque a la universidad pública, al CONICET, a YPF como empresa nacional y a los parques nacionales”.



Luego cuestionó la “entrega de los recursos naturales” mediante las “modificaciones vinculadas a la Ley de Tierras que favorecen la pérdida de soberanía sobre los recursos estratégicos”.



Como último pilar mencionó las exenciones impositivas para los grandes capitales: “Beneficios para actividades extractivistas mediante el RIGI y Super RIGI favoreciendo a los grandes grupos económicos y a los sectores de mayor concentración de riqueza” sintetizó.

