Fiesta por el Día del Inmigrante: este domingo en el Centro Cultural “San José”

Este domingo 6 de septiembre, de 12 a 21 horas, con sede en el Centro Cultural “San José”, se llevará a cabo la quinta edición de la Fiesta del Día del Inmigrante, organizada conjuntamente por el Municipio de Olavarría y la Unión de Colectividades de Olavarría.

El evento contará con una gran feria gastronómica, con propuestas de las diferentes colectividades del Partido de Olavarría y también estarán presentes cerveceros locales.

Además, habrá un escenario con danzas típicas, y grupos musicales durante toda la jornada. Asimismo, dentro del Centro Cultural se desarrollará una muestra estática con objetos y trajes típicos de las colectividades.

Se trata de una jornada de celebración para reconocer el trabajo y el legado de cada una de las colectividades que forman parte de la historia de Olavarría y compartir en familia una fiesta llena de sabores, música y tradiciones. Desde el Municipio y la Unión de Colectividades se invita a toda la comunidad a ser parte de este gran encuentro.

A continuación se detalle el cronograma de la 5ª Fiesta del Día del Inmigrante:

Escenario

15:15 horas: Grupo Rancho Azinheira (Sociedad Portuguesa).

15:30 horas. Grupo de danzas del Centro Vasco.

15:45 horas. Grupo de danzas ‘Wir Bringen Freude” (Alemanes Del Volga).

16:00 horas. Grupo Ibero Danza, dirección María Baldini con danza flamenca (Sociedad Española de Socorros Mutuos de Olavarría).

16:15 horas Taller de Folclore por Silvia Todesco (Sociedad Española de Socorros Mutuos de Olavarría).

17:30 horas. Escuela de danzas “Alhambra” de Vanesa Prestipino (Sociedad Libanesa).

17:45 horas. Danzas de la India por Denisa Laborde (Escuela Municipal de Danzas).

18:30 horas. Fraternidad de los Walaychos de Olavarría – Kory Wayra y ballet artístico Caporales Sangre Morena (Agrupación y Asociación Bolivianos).

19:30 horas. Grupo de folklore Herederos

Auditorio

16:30 horas. Coro Sociedad Italiana.

17:00 horas. Música de la Sociedad Francesa, teclado a piano a cargo de Maximiliano Cooper Pondarré y acompañamiento de Perla Meloni en violín

18:00 horas. Charla sobre historia de los extranjeros en Olavarría. Organización, institucionalización y progreso. A cargo de Marcos Rodríguez.

Sala 4

Durante todo el día “Family Search”. Se estará brindando información y asistencia de manera totalmente gratuita para descubrir el legado e historia familiar.