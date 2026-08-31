Estafas con ofrecimientos de empleo: “Juegan con la ilusión de la gente”

Un aviso publicado en un perfil de Facebook que solicitaba empleados para una panadería de inminente inauguración en Olavarría generó gran atención en las redes en el inicio de esta semana.

Muchas personas se contactaron para conocer detalles y mediante mensajes de whatsapp les indicaron las características del puesto laboral: de martes a domingo de 8 a 16 y con la condición de contar con el carnet de manipulación de alimentos.

Para obtener este carnet, le ofrecían un curso de modalidad online cuyo costo ascendía a 25 mil pesos que debían pagarse mediante transferencia.

El engaño se completaba con esa maniobra, que muchos concretaron y otros no.

Este medio dialogó con una de las personas que llegó a tomar contacto con los estafadores pero no llegó a hacer el depósito porque algo en la conversación le generó desconfianza.

Fue personalmente hasta la dirección donde se ubicaría la panadería, Belgrano 2655, y constató que funciona un negocio de venta de ropa. Allí le dijeron: “Sos la tercera persona que viene”.

“Juegan con la ilusión de la gente”, lamentó y agregó que además se quedan con toda la información que está en el curriculum.

Desde la empresa Molinos Olavarría S.A. que figura como supuesta dadora de trabajo, emitieron un comunicado a través del cual denunció y desmintió “una publicación que ha sido divulgada recientemente por redes sociales, dando cuenta de una falsa e inexistente búsqueda laboral por parte de la empresa”.

“Manifestamos categóricamente que esta publicación es falsa y no fue emitida desde la compañía desconociendo los autores de la misma; estando la empresa realizando la denuncia penal correspondiente”, agregaron.

“Se recomienda por ello no comunicarse a los medios de contacto allí expuestos, que no pertenecen tampoco a la compañía, ni brindar datos personales tal como sugiere la falsa publicación”, finalizaron.



