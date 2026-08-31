Vóley: experiencia en la Selección para las “albinegras” 

Durante el transcurso de la última semana, la Selección de la Federación Bonaerense de Vóley completó su participación en el Campeonato Argentino que tuvo lugar en Chaco con representantes del vóley "Bataraz" en el plantel.

Anita Correge y Emma Mapis, jugadoras del Club Estudiantes integraron el plantel que comenzó su participación en la Zona D, donde finalizó igualado con San Juan en el segundo puesto. Buenos Aires ganó tres partidos y cedió en dos encuentros.

Fue triunfo ante Catamarca en el CEF N°1 de Resistencia, ante Formosa en el Club Sarmiento y ante San Luis en las instalaciones del Club Regatas.

En la continuidad del certamen compartió grupo con Río Negro, Neuquén y Salta, la Selección Bonaerense logró quedarse con el primer puesto y, de esta manera, finalizó su participación en el 9° lugar de la clasificación general.

A lo largo del certamen también tuvieron la posibilidad de medirse ante selecciones de alto nivel, entre ellas Córdoba y Chaco, que contaron entre sus filas con jugadoras pertenecientes a la Selección Nacional U17.

Fuente: prensa CAE