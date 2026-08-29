Joven olavarriense atraviesa un grave cuadro de salud y su familia pide ayuda

Una joven maestra jardinera de Olavarría sufrió un grave accidente neurológico y desde su entorno se puso en marcha una campaña en redes sociales que no tardó en viralizarse.



Agustina Vidal tiene 26 años y este jueves padeció una hemorragia cerebral por un aneurisma. Fue atendida en el Hospital Municipal y allí se resolvió su traslado urgente al Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario Esteban Echeverria en Monte Grande, donde permanece internada.



Los elevados costos que deben afrontar hicieron que sus familiares lanzaran un pedido de ayuda, que tuvo una rápida y positiva respuesta de la gente.



Naiara, una de las sobrinas de Agustina, expresó en diálogo con este medio: “Las últimas noticias son que el cuadro es más grave de lo que se esperaba, por lo cual los primeros 21 días de internación son los más complicados”.



“El proceso para estar yendo y viniendo de Buenos Aires va a ser bastante largo”, señaló la joven, por lo que la familia de la “Seño Agus” necesita ayuda para afrontar gastos de viajes, estadía, medicamentos y cualquier otro que surja.



Quienes quieran colaborar con dinero pueden transferir a los siguientes alias: AYUDA.AGUS.NX (cuenta de Naranja X) y ayuda.agus.vidal (cuenta de Mercado Pago), ambos a nombre de Nazareno Nicolás Vidal.

Agustina junto a su familia



