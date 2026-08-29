Joven olavarriense atraviesa un grave cuadro de salud y su familia pide ayuda

Una joven maestra jardinera de Olavarría sufrió un grave accidente neurológico y desde su entorno se puso en marcha una campaña en redes sociales que no tardó en viralizarse.
Agustina Vidal tiene 26 años y este jueves padeció una hemorragia cerebral por un aneurisma. Fue atendida en el Hospital Municipal y allí se resolvió su traslado urgente al Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario Esteban Echeverria en Monte Grande, donde permanece internada.
Los elevados costos que deben afrontar hicieron que sus familiares lanzaran un pedido de ayuda, que tuvo una rápida y positiva respuesta de la gente.
Naiara, una de las sobrinas de Agustina, expresó en diálogo con este medio: “Las últimas noticias son que el cuadro es más grave de lo que se esperaba, por lo cual los primeros 21 días de internación son los más complicados”.
“El proceso para estar yendo y viniendo de Buenos Aires va a ser bastante largo”, señaló la joven, por lo que la familia de la “Seño Agus” necesita ayuda para afrontar gastos de viajes, estadía, medicamentos y cualquier otro que surja.
Quienes quieran colaborar con dinero pueden transferir a los siguientes alias: AYUDA.AGUS.NX (cuenta de Naranja X) y ayuda.agus.vidal (cuenta de Mercado Pago), ambos a nombre de Nazareno Nicolás Vidal.
A la par se están organizando rifas que saldrán a la venta próximamente. “Agradecemos a todos los emprendimientos que se sumaron, que son más de 100. Las rifas van a estar a $5000 pesos cada una, un precio accesible y van a poder llevarse un lindo premio” contó Naiara.
Visiblemente conmovida, manifestó: “No tengo más que decir que gracias. La cantidad de gente a la que llegó esto y que está ayudando y compartiendo es increíble”.
“Se juntan muchísimas emociones porque no sabemos qué va a pasar con ella, pero a la vez debemos seguir y pensar cómo nos vamos a parar frente a esta situación” consideró la sobrina de Agustina.
“A Agus la extrañamos mucho y la esperamos acá, ojalá que todo el amor que le están enviando a ella le llegue” concluyó.